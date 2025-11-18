DAX23.294 -1,3%Est505.568 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.880 -0,7%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,18 +0,2%Gold4.043 -0,1%
Beiersdorf im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag südwärts

18.11.25 12:04 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 89,26 EUR.

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 89,26 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,10 EUR nach. Bei 89,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 33.332 Aktien.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 137,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 35,18 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 119,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

