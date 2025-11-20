Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 88,28 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 88,28 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,24 EUR nach. Bei 88,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 24.969 Aktien.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 55,98 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 1,43 Prozent wieder erreichen.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

