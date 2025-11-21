DAX23.079 -0,9%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,66 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Aktienentwicklung

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag gesucht

21.11.25 09:22 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag gesucht

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 88,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
86,96 EUR -0,24 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 88,26 EUR. Bei 87,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.812 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 35,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 1,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 119,00 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
