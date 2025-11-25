BMW Aktie News: BMW fällt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 86,30 EUR ab.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 86,30 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,30 EUR nach. Bei 86,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 9.115 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,28 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 27,05 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 05.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 10,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen

Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt

Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab