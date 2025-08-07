BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich BP

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 4,25 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,25 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,21 GBP. Bei 4,24 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.117.538 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 9,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 22,58 Prozent sinken.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,59 GBP angegeben.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,443 USD je Aktie.

