BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Freitagvormittag südwärts

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,24 GBP ab.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 4,24 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,23 GBP. Bei 4,24 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 329.315 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 10,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 22,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,57 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,443 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

