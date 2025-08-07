DAX24.125 -0,3%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,31 -0,2%Gold3.399 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch
The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktienkurs im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Freitagvormittag südwärts

08.08.25 09:25 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Freitagvormittag südwärts

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,24 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,87 EUR -0,05 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 4,24 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,23 GBP. Bei 4,24 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 329.315 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 10,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 22,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,57 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,443 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 10 Jahren verdient

Ausblick: BP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BP NeutralUBS AG
05.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
08.05.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BP NeutralUBS AG
05.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
05.08.2025BP NeutralUBS AG
05.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen