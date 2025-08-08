BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 4,24 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,24 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,27 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,23 GBP. Zuletzt wechselten via London 5.379.831 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 11,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 22,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,443 USD fest.

