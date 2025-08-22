BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BP zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,27 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 4,27 GBP zu. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,30 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,29 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.308.514 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 22,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,329 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,49 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,91 Mrd. GBP.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,447 USD je Aktie in den BP-Büchern.

