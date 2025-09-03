Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 52,10 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 52,10 EUR. Bei 52,34 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.853 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 31,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 51,36 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 1,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,81 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 3,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

