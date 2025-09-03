Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 52,14 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 52,14 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,26 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.188 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 24,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 51,36 EUR fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 1,50 Prozent Luft nach unten.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 60,81 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3,87 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

