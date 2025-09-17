DAX23.657 +1,3%ESt505.453 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1832 +0,1%Öl68,07 +0,2%Gold3.668 +0,2%
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Amazon, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Meta-Aktie profitiert: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor
Pivotal-Point Nachverfolgung Pure Storage: Erfolg im Abo-Geschäft und steigende Nachfrage nach Flash-Speicher!
Blick auf Brenntag SE-Kurs

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

18.09.25 12:07 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 50,58 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
50,52 EUR 0,54 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 50,58 EUR. Bei 50,66 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.644 Brenntag SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 68,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,86 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,71 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,81 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
