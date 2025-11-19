Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Mittwochmittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 47,23 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 47,23 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 47,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.216 Brenntag SE-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,93 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 12.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie tiefer: Produktionschemikalien-Anbieter Chem Tech Services gekauft

DZ BANK: Verkaufen für Brenntag SE-Aktie

Hold von Deutsche Bank AG für Brenntag SE-Aktie