Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 47,44 EUR.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Kurs von 47,44 EUR zeigte sich die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,44 EUR an. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 47,27 EUR. Mit einem Wert von 47,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.215 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 30,97 Prozent niedriger. Bei 45,71 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,65 Prozent.
Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,93 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 12.11.2025 vor. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,46 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie
Brenntag-Aktie tiefer: Produktionschemikalien-Anbieter Chem Tech Services gekauft
DZ BANK: Verkaufen für Brenntag SE-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Brenntag SE Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen