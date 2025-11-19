DAX23.220 +0,2%Est505.529 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,36 -0,7%Gold4.083 +0,4%
Kursverlauf

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

19.11.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 47,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
47,51 EUR -0,20 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 47,44 EUR zeigte sich die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,44 EUR an. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 47,27 EUR. Mit einem Wert von 47,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.215 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 30,97 Prozent niedriger. Bei 45,71 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,65 Prozent.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,93 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 12.11.2025 vor. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,46 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie tiefer: Produktionschemikalien-Anbieter Chem Tech Services gekauft

DZ BANK: Verkaufen für Brenntag SE-Aktie

Hold von Deutsche Bank AG für Brenntag SE-Aktie

