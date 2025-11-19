Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 48,04 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 48,04 EUR. Bei 48,18 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 77.748 Brenntag SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 68,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 43,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 4,85 Prozent wieder erreichen.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 55,93 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Aktie aus.

