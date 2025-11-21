Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Kurs der Brenntag SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,90 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 47,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,28 EUR nach. Bei 47,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.005 Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 30,30 Prozent niedriger. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,93 EUR aus.

Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,45 EUR je Brenntag SE-Aktie.

