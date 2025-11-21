DAX23.079 -0,9%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,66 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Brenntag SE

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

21.11.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,90 EUR.

Brenntag SE
Aktien
Brenntag SE
47,32 EUR -1,02 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 47,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,28 EUR nach. Bei 47,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.005 Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 30,30 Prozent niedriger. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,93 EUR aus.

Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,45 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

