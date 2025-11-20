DAX23.318 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1530 -0,1%Öl63,96 +0,5%Gold4.067 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Siemens 723610 Tesla A1CX3T SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Kursverlauf

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

20.11.25 09:23 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 48,37 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,34 EUR 0,83 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 48,37 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 48,69 EUR. Mit einem Wert von 48,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 3.257 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 68,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 29,61 Prozent niedriger. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 55,93 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3,72 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,07 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,46 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr gekostet

Brenntag-Aktie tiefer: Produktionschemikalien-Anbieter Chem Tech Services gekauft

DZ BANK: Verkaufen für Brenntag SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen