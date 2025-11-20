Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 48,37 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 48,37 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 48,69 EUR. Mit einem Wert von 48,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 3.257 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 68,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 29,61 Prozent niedriger. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 55,93 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3,72 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,07 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,46 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

