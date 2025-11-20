Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 48,20 EUR. Bei 48,69 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.818 Brenntag SE-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 42,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,71 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 55,93 EUR angegeben.

Am 12.11.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 EUR, nach 0,82 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

