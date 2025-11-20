DAX23.474 +1,3%Est505.617 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.091 +2,3%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,11 +0,7%Gold4.096 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens 723610 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal! VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Kursentwicklung

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag gesucht

20.11.25 16:08 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,34 EUR 0,83 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 48,20 EUR. Bei 48,69 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.818 Brenntag SE-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 42,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,71 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 55,93 EUR angegeben.

Am 12.11.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 EUR, nach 0,82 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr gekostet

Brenntag-Aktie tiefer: Produktionschemikalien-Anbieter Chem Tech Services gekauft

DZ BANK: Verkaufen für Brenntag SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen