DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz
Aktienkurs aktuell

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag stabil

20.11.25 12:06 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Mit einem Kurs von 48,10 EUR zeigte sich die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,34 EUR 0,83 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 48,69 EUR. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 47,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.329 Brenntag SE-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 30,01 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,93 EUR.

Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 3,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,46 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
