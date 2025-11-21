Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE macht am Mittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 47,97 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 47,97 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,59 EUR. Zuletzt wechselten 86.811 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 43,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,71 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,89 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,93 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 3,72 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,45 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

