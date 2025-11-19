Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Nachmittag an

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 42,36 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 42,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 42,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 27.721 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,65 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 40,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 4,86 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,693 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,61 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten