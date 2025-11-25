Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Vormittag an Boden

DAX23.239 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1537 +0,1%Öl63,02 -0,6%Gold4.127 -0,2%
Kurs der Carl Zeiss Meditec

25.11.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 45,18 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 45,18 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 45,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.420 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 36,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,80 Prozent.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,61 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen