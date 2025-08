Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Coca-Cola im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 69,04 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 69,04 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,21 USD. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,63 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 306.368 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,20 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 22.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,98 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Was Investoren über Warren Buffetts Sohn und Nachfolger bei Berkshire Hathaway Howie wissen müssen

Juli 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Coca-Cola-Aktie angepasst