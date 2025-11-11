DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.485 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,06 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Notierung im Blick

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

11.11.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 71,49 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
61,75 EUR 0,76 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 71,49 USD zu. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 71,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,00 USD. Zuletzt wechselten 1.773.400 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 4,04 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 15,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 79,67 USD angegeben.

Am 21.10.2025 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 12,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11,89 Mrd. USD umgesetzt.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Coca-Cola-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: aswadie / Shutterstock

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen