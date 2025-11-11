Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 71,49 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 71,49 USD zu. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 71,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,00 USD. Zuletzt wechselten 1.773.400 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 4,04 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 15,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 79,67 USD angegeben.

Am 21.10.2025 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 12,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11,89 Mrd. USD umgesetzt.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

