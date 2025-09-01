DAX23.517 -2,2%ESt505.296 -1,3%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.053 -1,1%Nas21.104 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,84 +1,0%Gold3.514 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Continental im Blick

Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag im Minusbereich

02.09.25 16:09 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 75,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
75,00 EUR -0,88 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 75,32 EUR nach. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 74,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,66 EUR. Zuletzt wechselten 123.271 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 4,46 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,26 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,13 EUR aus.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,08 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien von Continental, ElringKlinger, Dürr & Co.: Deutsche Autozulieferer verlieren Marktanteile

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Continental-Aktie

So stuften die Analysten die Continental-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
27.08.2025Continental BuyUBS AG
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Continental BuyUBS AG
17.07.2025Continental KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
21.10.2024Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen