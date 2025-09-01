Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Continental im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 75,32 EUR.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 75,32 EUR nach. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 74,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,66 EUR. Zuletzt wechselten 123.271 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 4,46 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,26 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,13 EUR aus.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,08 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

