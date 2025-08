Kursentwicklung

Continental Aktie News: Continental zieht am Montagmittag an

04.08.25 12:05 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 73,64 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 73,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 74,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.535 Continental-Aktien den Besitzer. Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 6,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 44,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,49 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,13 EUR je Continental-Aktie an. Am 23.04.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,91 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9,79 Mrd. EUR umsetzen können. Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,26 EUR je Continental-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie Analysten sehen für Continental-Aktie Luft nach oben DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com