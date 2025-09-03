DAX23.696 +0,4%ESt505.330 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.544 -0,5%
Kurs der Continental

Continental Aktie News: Continental gewinnt am Vormittag an Fahrt

04.09.25 09:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 74,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
73,04 EUR -0,26 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 74,12 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 74,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.183 Continental-Aktien.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 45,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,43 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 82,38 EUR.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 EUR, nach 1,52 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
09:46Continental BuyUBS AG
08:01Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
27.08.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:46Continental BuyUBS AG
08:01Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research

