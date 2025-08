Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 72,68 EUR nach.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 72,68 EUR nach. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,52 EUR. Bisher wurden heute 159.082 Continental-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 8,26 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,49 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,13 EUR aus.

Am 23.04.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,27 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2029 10,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

