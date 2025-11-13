DAX24.227 -0,6%Est505.789 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.624 +1,2%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.227 +0,7%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
Notierung im Blick

Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag schwächer

13.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 64,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
64,40 EUR -0,22 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 64,58 EUR abwärts. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 64,40 EUR. Bei 64,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.073 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 5,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 42,37 EUR. Mit Abgaben von 34,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,36 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,25 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,78 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 49,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
07.11.2025Continental BuyUBS AG
07.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
