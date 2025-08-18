Continental Aktie News: Continental zieht am Mittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 75,62 EUR.
Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 75,62 EUR. Bei 75,66 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 74,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 32.278 Continental-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,05 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,53 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,44 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,13 EUR je Continental-Aktie aus.
Continental veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,08 EUR je Continental-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.07.2025
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|03.07.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Continental Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|11.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
