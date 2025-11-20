Continental Aktie News: Continental am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 62,42 EUR bewegte sich die Continental-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Continental-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 62,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 63,02 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 62,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,88 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 101.017 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 68,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 8,94 Prozent Luft nach oben. Bei 42,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 32,11 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,25 EUR.

Am 06.11.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,78 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 49,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,98 EUR je Continental-Aktie belaufen.

