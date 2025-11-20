Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag fester

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 62,84 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 62,84 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,00 EUR an. Bei 62,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 10.845 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,21 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (42,37 EUR). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 32,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,43 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 71,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 06.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,78 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,83 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,98 EUR im Jahr 2025 aus.

