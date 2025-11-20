DAX23.318 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1530 -0,1%Öl63,96 +0,5%Gold4.067 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Siemens 723610 Tesla A1CX3T SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Continental im Fokus

Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag fester

20.11.25 09:23 Uhr
Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 62,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
62,52 EUR 0,58 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Continental konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 62,84 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,00 EUR an. Bei 62,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 10.845 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,21 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (42,37 EUR). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 32,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,43 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 71,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 06.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,78 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,83 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,98 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 5 Jahren verloren

Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Continental

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
07.11.2025Continental BuyUBS AG
07.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Continental BuyUBS AG
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Continental BuyUBS AG
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen