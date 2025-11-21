DAX23.145 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
So bewegt sich Continental

Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag ohne große Veränderung

21.11.25 12:04 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Continental zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 61,88 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Continental-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 61,88 EUR. Bei 62,38 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 60,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.254 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 9,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (42,37 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 31,52 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,43 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 06.11.2025. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,43 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,66 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,98 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
07.11.2025Continental BuyUBS AG
07.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
