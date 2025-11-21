Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 61,48 EUR ab.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 61,48 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,98 EUR aus. Bei 61,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 14.518 Stück.

Am 06.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 10,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,37 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,08 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,43 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,25 EUR.

Am 06.11.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,66 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Continental-Aktie.

