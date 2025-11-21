DAX23.079 -0,9%Est505.508 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.178 +0,5%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1499 -0,3%Öl62,22 -1,5%Gold4.071 -0,1%
DAX schwächelt -- Wall Street uneins -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
So entwickelt sich Continental

Continental Aktie News: Continental legt am Nachmittag zu

21.11.25 16:08 Uhr
Continental Aktie News: Continental legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 62,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
61,86 EUR 0,06 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 62,92 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 63,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 204.631 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 68,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,07 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 48,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 71,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 06.11.2025 vor. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,78 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

