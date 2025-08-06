Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag tiefer

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 41,42 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 41,42 EUR abwärts. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,42 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 295.743 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 8,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Mit Abgaben von 28,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,89 EUR an.

Am 31.07.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,33 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,66 EUR je Aktie belaufen.

