Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 35,94 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 35,94 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,28 EUR zu. Bei 35,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 293.034 Daimler Truck-Aktien.
Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 26,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 14,36 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,63 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,00 EUR.
Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,77 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,55 Mrd. EUR – eine Minderung von 19,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,14 Mrd. EUR eingefahren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 EUR je Daimler Truck-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie
Underperform für Daimler Truck-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Deutsche Bank senkt Ziel für Daimler Truck auf 43 Euro - Buy-Empfehlung bleibt aber
Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Nachrichten zu Daimler Truck
Analysen zu Daimler Truck
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen