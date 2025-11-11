DAX23.959 ±0,0%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1575 +0,1%Öl64,51 +0,7%Gold4.139 +0,6%
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagmittag nordwärts

11.11.25 12:04 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 35,94 EUR nach oben.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 35,94 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,28 EUR zu. Bei 35,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 293.034 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 26,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 14,36 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,63 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,00 EUR.

Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,77 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,55 Mrd. EUR – eine Minderung von 19,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,14 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

