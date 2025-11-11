Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 35,70 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 35,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 36,28 EUR. Bei 35,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 476.312 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,97 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 15,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,63 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 43,00 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,70 Prozent auf 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Aktie aus.

