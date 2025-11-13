Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,96 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 35,96 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 36,37 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 35,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 297.927 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,06 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,40 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,63 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 43,00 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 10,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,39 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

