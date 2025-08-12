DAX24.286 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,72 ±-0,0%Gold3.354 ±-0,0%
So bewegt sich Daimler Truck

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Kurseinbußen

14.08.25 12:07 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,38 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,46 EUR -0,06 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 41,38 EUR ab. Bei 41,32 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.222 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 28,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 44,89 EUR angegeben.

Daimler Truck veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,33 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,67 Mrd. EUR.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,66 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
11:56Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
