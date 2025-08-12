Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,38 EUR ab.
Das Papier von Daimler Truck befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 41,38 EUR ab. Bei 41,32 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.222 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 28,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 44,89 EUR angegeben.
Daimler Truck veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,33 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,67 Mrd. EUR.
Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,66 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.06.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.07.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|04.07.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
