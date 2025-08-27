Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 40,78 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 40,78 EUR zu. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.648 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 10,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,69 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,33 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,63 EUR je Aktie aus.

