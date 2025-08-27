DAX24.057 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,1%Öl67,80 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, STADA, Pernod Ricard im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage
Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Aktie im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Plus

28.08.25 12:05 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 40,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
40,86 EUR 0,49 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 40,78 EUR zu. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.648 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 10,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,69 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,33 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen

Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Overweight für Daimler Truck-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
04.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen