DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

13.11.25 12:04 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 44,86 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
44,82 EUR -0,16 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 44,86 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 44,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 288.549 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 45,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 1,96 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 30,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,59 EUR an.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,75 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,13 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,04 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIF

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
