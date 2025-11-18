DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Dienstagmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 42,48 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 42,48 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 42,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 326.326 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 45,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 7,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 27,12 Prozent sinken.
Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,59 EUR aus.
Am 06.11.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 20,13 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,05 EUR im Jahr 2025 aus.
