DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 43,72 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 43,72 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,07 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,10 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 389.369 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 45,74 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 4,42 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Abschläge von 29,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,59 EUR angegeben.
Am 06.11.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,25 Prozent zurück. Hier wurden 20,13 Mrd. EUR gegenüber 20,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 11.03.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
