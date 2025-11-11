Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Diageo. Zuletzt ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 18,34 GBP.
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 18,34 GBP. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 18,51 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,09 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 1.014.600 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 30,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 16,65 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 USD je Diageo-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,39 GBP je Diageo-Aktie aus.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,65 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
