Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Diageo zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 18,69 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 18,69 GBP zu. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 18,69 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,62 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 115.250 Diageo-Aktien.

Bei 26,20 GBP markierte der Titel am 14.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 12,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,39 GBP aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,65 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt