Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteuert sich am Freitagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 17,51 GBP zu.

Um 11:49 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 17,51 GBP nach oben. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 17,53 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 17,05 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 907.316 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 33,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,65 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,39 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Am 25.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,64 USD im Jahr 2026 aus.

