Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 16,88 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,9 Prozent auf 16,88 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 16,81 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,05 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 517.479 Diageo-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 55,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,65 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 1,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Diageo-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,39 GBP.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Diageo-Aktie.
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
