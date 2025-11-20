Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Diageo im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 17,00 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 17,00 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 16,81 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,05 GBP. Zuletzt wurden via London 1.072.245 Diageo-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,20 GBP) erklomm das Papier am 14.12.2024. Gewinne von 54,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (16,65 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,39 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,65 USD fest.

