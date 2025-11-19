Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Diageo

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 17,15 GBP ab.

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 17,15 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 17,09 GBP. Bei 17,33 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 947.096 Diageo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (16,65 GBP). Mit einem Kursverlust von 2,94 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,39 GBP.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt