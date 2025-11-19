Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 17,35 GBP.

Um 09:06 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,35 GBP. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,41 GBP. Bei 17,33 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 48.449 Diageo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 33,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,65 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,06 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,39 GBP an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,65 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt